培育勤勞 教局倡音樂科唱中國民歌

提早暑假 籲學生設行動承諾

通函稱，學校在中文科學習活動中，可於校園張貼與勤勞主題相關的「中華經典名句」。至於課外閱讀方面，建議初小生閱讀《好忙的蜘蛛》，以明白「蜘蛛」由早到晚辛勤、專注地織網，不受周遭引誘，最後達成目標，享受付出努力所得的快樂。

教育局又建議在音樂科歌唱中國民歌，並稱不少民歌都以平民百姓的勤勞為題，例如《採茶燈》和《川江船夫號子》，指歌曲呈現積極樂觀、堅毅的生活態度；學生亦可以民歌音樂元素為基礎，創作簡短樂句和填詞，分組表演。

學校亦可舉辦「全方位學習活動」，如安排與公民與社會發展科相關的內地考察活動，參觀博物館及成功企業等，「讓學生了解國家經濟和社會發展的成就是人民用勤勞創建出來，鼓勵學生身體力行，貢獻社會」。

教育局稱，社會的進步和科技的發展，是一代又一代人刻苦勞動的成果。即使科技發達，亦無法取代人們的辛勤勞動，「勤勞是要透過生活，切實付諸行動，應鼓勵學生透過身體力行，親身感受社會不同階層（包括勞動階層）的勤奮辛勞，感謝他們的貢獻。