毋須最低入學要求 乒將蘇慧音入科大

科大調整精英學生運動員計劃

不少運動員年紀輕輕就要在體育及學業間取捨，當中包括蘇慧音。她說，中學退學四五年後仍會夢見自己置身課室，非常掛念上學生活。她稱，「以前90%（時間）都在運動上，現在要取回50、50平衡」，而她一早計劃東奧後重新專注學習，加上持續受右手傷患困擾，令她體能下降，需縮減訓練，「冇得練波好像荒廢自己」。

兒時愛天文 將入讀理學課程

蘇遂決定申請科大「學生運動員入學計劃」（SAAS），大學主要考慮其體育成就並決定取錄，蘇今年9月將入讀該校理學課程。她說，兒時因為天文引起她對物理的興趣，再鑽研下發現很多看似理所當然的物理現象，背後原理與其想像的不同，「物理給我新的眼睛去看世界」。

教資會上月推出「學生運動員學習支援及入學計劃」，八大將為有非凡體育成就的學生運動員，推出直接錄取計劃或改善現有入學渠道。教資會在2022/23至2024/25 年度為計劃預留最多1億元，每間資助大學每學年獲撥款100萬元，並就每名學生運動員獲額外增撥15萬元個別支援。

科大因應教資會新計劃調整SAAS安排，本科招生及入學事務處長劉夢琳說，若運動員學生是港隊、港青代表隊等成員，並在地區或國際賽取得優良成績，大學將以體育成就為主要入學考慮，毋須達最低入學要求。劉又說，循此途徑報讀科大的學生不用考入學試，但會面試。

科大SAAS不設限額 可報任何課程

科大稱將加強支援精英運動員，署理學務長周敬流稱，學業輔導團隊會協助，一同就比賽及訓練日程商討課程安排，大學提供體能訓練、心理輔導、獎學金及生活津貼等。科大SAAS不設取錄限額，學生運動員可透過計劃報讀任何課程。SAAS聯招及非聯招申請期限延至本月31日，科大稱截至今年1月，接獲60名本地精英運動員的下學年SAAS入學申請。