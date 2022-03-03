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2022年3月3日星期四
通通識 第743期
備強檢 有小學下周被徵用 為期一個月 有校長籲勿借預定接種學校
累計9%學生家庭確診 小學贈快測包設援助金
歐洲難民潮
時事議題：全球逾兩千萬難民
時事議題：答題指引
概念解碼：人道主義
生活看通識：元宇宙
Road to 5**：Merge of vaccine passport with LeaveHomeSafe app
新聞有常識：動物試驗
真假fun一fun：游走斯里蘭卡雜貨店
迪士尼朋友：勇於承擔的蜘蛛俠
每周一圖：叉尾太陽鳥 像針一樣的羽毛
時事議題：全球逾兩千萬難民
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【明報專訊】聯合國難民署網站指出，截至2020年底，全球共有8240萬人因遭受迫害、衝突、暴力、侵犯人權或社會秩序被嚴重擾亂的事件而被迫流離失所，其中有近2640萬人是難民。
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歐洲難民潮
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