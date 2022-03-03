教育
通通識 第743期

時事議題：全球逾兩千萬難民

【明報專訊】聯合國難民署網站指出，截至2020年底，全球共有8240萬人因遭受迫害、衝突、暴力、侵犯人權或社會秩序被嚴重擾亂的事件而被迫流離失所，其中有近2640萬人是難民。

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