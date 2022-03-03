備強檢 有小學下周被徵用 為期一個月 有校長籲勿借預定接種學校

下周一交校舍 小學提前打針

教育局長楊潤雄近日稱，就徵用校舍作檢測中心，局方已視察400多間學校。陸續有學校接通知校舍被徵用，包括元朗公立中學校友會鄧英業小學。校長單琬雅說，外展隊原定下周四（10日）到校為學生打針，但下周一要交校舍予當局，故提前至周六（5日）打針。

鄧英業小學將聯同數間幼稚園接受外展接種，單校長說約500名學生報名，人數較之前多，她料家長心急想子女打針，接種日提前反令報名人數增加。

家長憂徵用即告吹 學校報名打針者減半

當局亦視察過香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校，惟校方未接徵用通知。校長梁俊傑說支持徵用學校抗疫，但盼當局避免徵用已安排大批學生接受外展接種的學校。他以其校為例，將與數間幼稚園在本月中及下月中於其校打針，但有家長擔心學校倘被徵用就無法打針，令報名人數近日減逾半至250。他說私家診所打針預約緊張，校方難調動打針日子，亦難另覓地方讓學生集體打針。

就學校3至4月的「暑假」安排，教育局昨發布「問與答」，其中問及「學校在特別假期期間可否安排學生回校接種疫苗？」局方稱可按校本情况繼續，若學校被用作社區檢測中心而未能安排其他接種途徑，可與所屬分區學校發展組聯絡。

文理書院（九龍）校長談國軒昨日向家長發通告，稱校舍很可能被借用作檢測場地。談國軒回覆本報稱，教育局上周六派員到校視察，告知他擬徵用有蓋操場一帶，設置約10個採樣亭，亦初步規劃了居民進出學校路線。談國軒表示，學校用作檢測站期間，只有保安員在校當值，學生如非必要不應回校，學校會安排外籍英語教師負責網上遊戲及課外活動。

同於上周被當局視察的浸信會天虹小學，校長馮耀章說，工作人員曾了解校內衛生及通風情况。他稱由於該校鄰近大型公共屋邨，加上曾用作立法會選舉票站，料或較大可能被徵用作全民強檢的檢測站。