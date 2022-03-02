學校最遲3．17暑假 楊潤雄：全民檢測難上網課

被問到全民檢測是否定於3月17日後，楊潤雄稱政府未決定詳細安排，局方與學界商討合理日子，決定由3月7日起提供10日彈性，萬一全民檢測定於3月17日前，仍可按未放假的學校實際情况作安排，但相信大部分學校3月7至14日已放。

楊潤雄昨在商台節目稱，現時如有師生確診感染新冠病毒，都會影響教網課或上網課，與其維持在家學習，倒不如將上課日延至7至8月，希望屆時疫情容許面授，且有信心做到，學習效用更好。

就徵用校舍作檢測中心，楊潤雄稱早前視察400多間學校，主要是蒐集資料，實際多少校適合、需否更多學校，要由政制及內地事務局再評估。他稱暫時不打算徵用學校作隔離設施，但不排除可能，始終要視乎疫情發展、其他設施的供應。

3中心供學校預約團體打針

此外，教育局前日致函校長，在3個指定社區疫苗接種中心為學校預留名額作團體預約，包括沙田圓洲角體育館、荃灣體育館，供5至11歲學童接種復必泰；以及香港中央圖書館，供3歲以上學童、其家長及家人接種科興。

名額每時段20至30人，學校可預留多於一個時段。如學校計劃3月9至31日預留名額，可向公務員事務局申請。