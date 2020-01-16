快測陽性強檢隔離不設補考 DSE生憂「快測定生死」

在新冠疫情下度過高中時期，中六生涯最後日子又爆發第五波疫情，除了中四上學期，關同學這3年來很少上足全日實體課，最後的模擬試（Mock）也要轉網上考。在衝刺階段，關同學每日訂目標溫2至3科，平均花8小時溫習，前日得知可如期開考，她認同對考生而言是最理想，因擔心一再延期，未必可維持最佳狀態。

比起過去兩屆DSE，今年考生變數更大，考試日快測陽性、強制檢疫或隔離、在等強檢結果，將被禁考試而不設補考，可申請「科目評審成績」，最高獲第5級。關同學說，明白防疫措施想保障大家，但難免憂慮，「每朝的快測結果就如可否考試的唯一『準許證』，準備了咁耐，卻可能突然之間無得考」，同時又會擔心餘下科目的安排。

面對未知情况，關同學唯有調整心態，疫下未能與朋輩相見打氣，她抽時間休息放鬆，聽音樂、與家人聊天，吃件蛋糕獎勵自己，希望在考試時發揮最好，入讀心儀大學。

學友社籲設隔離試場

學友社學生輔導顧問吳寶城稱，DSE最新安排將考期壓縮至3周，考程更緊密，知道有考生擔心不夠時間休息再溫下科；考生另一憂慮是要每日快測陰性才可考試，且沒有補考、竹篙灣「隔離試場」等安排，「要去到當天先知（快測）結果、考不考到試」。吳寶城稱，希望有令考生放心的安排，如日後確診數字回落，考慮設隔離試場。

考評局：即場檢測影響考試

考評局規定考生填「健康申報表」申報即日快測陰性結果。考評局公開考試總監麥勁生昨於港台節目說，若要求考生入場前即場檢測，會令準備入場的功夫太多，影響考試，學校未必能應付。他又稱，考慮要求考生應考前拍攝每天快測結果，保存紀錄，如虛報可能有法律後果。