3‧7起放「暑假」 小學最快可4．25復面授

小學界料7月上旬辦期終試

教育局昨向校監及校長發通函，指於3至4月放的「暑假」，部分教師可因應個別班級或級別需要，安排額外課堂（例如補課）及學生支援，全部要網上形式；其間學校毋須保持校舍開放。升中派位等安排會順延，本學年最後上課日，准學校定於8月2至12日（見表）。

津貼小學議會主席胡艷芬稱，小學界同意3月7日起放假，料學校延後多幾天，做多幾天網課，讓教師有充裕時間為學生放假做準備。她稱，4月底學生回校上課，需時適應、老師重拾教學進度，相信7月上旬才會舉行學期終考試，包括小五呈分試。中學校長會主席連鎮邦說，各校工作節奏不一，現時局方在學校提早放「暑假」日子上留有彈性，讓學校可按情况規劃其放假前工作，歡迎當局安排。

國際校暑假安排不變

特首林鄭月娥早前宣布放「暑假」安排適用於國際學校。楊潤雄昨稱，國際學校的課程行事曆及非本地公開試與本地課程學校的安排不同，一般8月開始至翌年6月完結，教師普遍6或7月完約離港，指學校不可能於7至8月安排課堂，故容許國際學校維持原來暑假安排。

此外，幼稚園調「暑假」安排亦不同，因幼稚園暑假一般是2至6星期不等，實際可調動至3、4月的假期日數不同，故留彈性。舉例某間幼稚園原先有4周暑假，剔除兩學年之間的兩周作新學年準備，只可調動兩周「暑假」至3、4月，學校可提供「在家學習」安排予學生至3月下旬，才放假至復活節結束。