DSE暫4．22開考 每日試前須快測申報 虛報或DQ要負刑責 因疫缺席可申評審成績

DSE暫定4月22日開考、7月20日放榜。考評局將考期縮短至3周，先舉行4核心科目考試，之後是選修科目，考生人數達8000的選修科會先考，盡量文理科交替考試；修訂時間表後，10多名考生要同日考兩科。

考試當天，考生須遵照多項防疫規定，赴考場前要自行做快速測試，並書面申報是否已獲即日快速測試陰性結果。考評局秘書長魏向東提醒，考生若虛報可能有嚴重懲罰，例如被取消資格，甚或因違反政府防疫規定而面臨法律後果。考評局公開考試總監麥勁生說，正研究如何讓考生記錄檢測結果並讓當局有需要時翻查，「做完（快速檢測）後影相留個紀錄，我們覺得這也是一個可能性」。

如取消 以校內成績評估分數

考試日快測陽性、體溫達38℃、出現咳嗽氣促等病徵、正接受強制檢疫或隔離，或等候強檢結果的考生均不應前往試場。考評局說，因上述原因缺考者可向當局申請科目評審成績，最高可取第5級。

至於能否4月22日開考，4月初公布。教育局長楊潤雄昨被多次追問考慮因素，他稱「無人今日可以講到一個日子係一定開考得」，但綜合疫情考慮，仍以此為目標，且有信心，但仍要視乎疫情發展，希望4月初盡快公布。

一旦4月22日未能開考，考評局有3個後備方案，包括5月中及6月初兩個後備考期；倘5月中疫情仍嚴峻，考試將取消。魏向東說，屆時會以學校呈交的學生校內成績、學校往年公開試表現等評估考生DSE分數，當局正與考評專家商討改善評估成績方案。不過由於自修生沒有學校成績，當局無法為他們評估成績。

校長：全民檢測或礙溫習

延至5月考較合適

中學校長會主席連鎮邦說，考試雖重要，但更應將健康放首位，呼籲考生在考試日做快速檢測後如實申報結果。現時疫情嚴峻，對於能否盡信考生自行做的快檢結果，連稱做檢測需時，且需脫下口罩，對試場而言非理想安排，認為現時考評局要求學生在家檢測，已平衡保障健康需要及疫情風險。

聖士提反堂中學校長麥偉麟說，3月的全民檢測或打亂考生溫習計劃，加上未知疫情是否容許DSE在4月底開考，認為押後至5月開考較合適。不過他說考生或怕「夜長夢多」，理解考評局現時安排。

明報記者