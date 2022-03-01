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2022年3月1日星期二
星笈中文 第055期
DSE暫4．22開考 每日試前須快測申報 虛報或DQ要負刑責 因疫缺席可申評審成績
憂應試增染疫風險 考生寧延後
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文憑試攻略：昂首闊步赴試場
文憑試攻略：閱讀考材
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文憑試攻略：第二篇
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【明報專訊】■第二篇
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