教育
常識學堂 第236期

今期流行：《我不想唱歌》

【明報專訊】你曾參加比賽嗎？勝出比賽當然值得高興，但冠軍只有一個，並非人人可得。與其因落敗而怪責自己，甚至放棄，倒不如繼續努力改進。繪本《我不想唱歌》主角青青在比賽落敗後，尋回唱歌的樂趣，享受過程。

上 / 下一篇新聞