去年嚴重濕疹礙表演 大半年始受控 憂病發未打針禁入校 演藝生：舞者夢中斷

公開信函校方 盼未接種者獲同等教育

陳景晴接受本報訪問稱，她去年初爆發嚴重濕疹，跳舞或表演大受影響，「一出汗，皮膚好痕、會痛」，經中醫調理、控制飲食，大半年後終令濕疹受控。她憂慮注射疫苗誘發皮膚敏感，因而對打針卻步，又指會再嘗試取醫生紙。

珍惜疫下面授 「朝九晚七去跳，好正」

兩年疫情影響學校過去面授，陳景晴稱去年9月起的上學期，終可真正體驗完整實體教學，形容「成個感覺好正，朝九晚七去跳，又會上藝術相關的文科課堂」。第五波疫情令面授再次暫停，學校改行網課，隨着「疫苗通」實行，她因未打針不准入校，意味他日恢復面授亦無法上實體課。

陳景晴對日後不能親身上堂，或未能參與排舞練習，失去演出機會，感到氣餒，「以專業舞蹈員或編舞藝術家為理想，卻連最基本的表演機會都無辦法得到」。她知道學校跟隨政府規定實施疫苗通，但希望校方執行時理解同學需要，讓未能入校的同學都可繼續學習，「演藝作為一間多元化的學校，是否可做到接納不同人呢？」

香港演藝學院回覆本報查詢，稱逾九成學生已接種至少一劑新冠疫苗，又指一直透過學生事務處和舞蹈學院與陳同學就實施疫苗通等事宜保持溝通，希望同學理解，由於疫情非常嚴峻，有關措施是為保障學院全體師生及社區的安全和健康。演藝又稱，曾多次提出安排同學與學院副校長（行政）會面，希望讓同學更了解校方考慮和安排，惟同學未有回應。