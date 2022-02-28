教局常識課本指引 教國安「不應涉條文」 倡出版社史實內容參考官方

去年教育局公布15個中小學科目的國家安全教育課程框架，其中常識科國安教育框架列出數項教學重點，包括透過故事、日常生活課題等增加學生對國家象徵、歷史、國家發展的認識和興趣；以日常例子和主題教學教育《憲法》和《基本法》；逐步建立學生在國安相關範疇的基礎等。

「香港回歸」應為「香港特區成立」

教育局本月15日舉行「課本評審程序簡介會」，提醒出版社編寫多個科目課本的注意事項。據局方上載的簡報內容，就小學常識科，稱課本內容應按學生能力編寫，貼近學生日常生活，且不應涉及國安法條文。局方亦提醒出版社留意正確名稱或專有名詞，舉例指「香港回歸紀念日」應為「香港特別行政區成立紀念日」；在歷史年份、人物、地名等史實，建議出版商參考官方網頁資料。

教師：所屬學校「冇特別郁好多嘢」

有小學常識科教師稱，該科課程在不同年級均有國家相關內容，舉例指二年級學國旗國歌、三年級學國家不同民族等，去年其校檢視常識科課程後，認為當中內容已涵蓋國安教育框架列出的學習元素，故現按原本常識課程教授國安，課程上「冇特別郁好多嘢」。該教師又稱，學校採用的常識書出版商去年曾為教師提供參考資料，說明課本哪些內容呼應國安教育框架，但沒有額外提供國安相關教材。

另外，教育局近日更新多個科目的《印刷課本編纂指引》（見表）。其中在初中中史、生活與社會及地理科的指引均新增內容，稱教育局去年公布《價值觀教育課程架構》（試行版），近年亦加入「守法」、「同理心」及「勤勞」為首要培育價值觀和態度，建議出版商編寫相關科目課本時加強價值觀教育元素。局方亦指明，編纂課本時須符合相關科目課程指引，並體現國安教育課程框架列出的學習元素，又提到出版社須為所提供的學與教資源負責。