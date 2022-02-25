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智叻中文Smarties' 第489期

周圍「中」：心臟肚子是朋友

【明報專訊】考考你，心臟和肚子的距離說近不近，說遠不遠，但心臟想做什麼事、有什麼想法，不用說出口肚子就能知曉，你知道原因嗎？因為心照不宣、心知肚明啊！

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