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2022年2月25日星期五
智叻中文Smarties' 第489期
國際校盼6月暑假 教局考慮彈性處理
指經教局申外展需時 小學伙幼園自行約打針
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成語漫畫：一箭雙鵰
時事中文：培育種子 復耕本地米
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【明報專訊】本港食米大部分從外地進口，同學知道家中所吃的米飯產自哪裏嗎？常聽日本珍珠米、泰國香米，原來過往香港有本地米。
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