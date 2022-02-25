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智叻中文Smarties' 第489期

時事中文：培育種子 復耕本地米

【明報專訊】本港食米大部分從外地進口，同學知道家中所吃的米飯產自哪裏嗎？常聽日本珍珠米、泰國香米，原來過往香港有本地米。

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