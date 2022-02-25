教育
語文同樂 第559期

閱讀篇章：怎樣寫好借物說理文？——賈平凹〈觀沙礫記〉

【明報專訊】要撰寫借物說理的文章，我們需仔細描寫所見之物，並考慮「物」與「理」之間的扣連。同學可以參考賈平凹〈觀沙礫記〉一文，學習著名作家怎樣描寫眼前景物，並由物及人，抒發體悟。

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