指經教局申外展需時 小學伙幼園自行約打針

提早暑假徵用校舍 外展到校安排不變

學校下月初提早「暑假」，校舍或被徵用。教育局昨稱，現有外展到校接種新冠疫苗服務安排不變。局方亦設多種安排（見表）。元朗公立中學校友會鄧英業小學校長單琬雅說，早前已諮詢家長替子女打針意願，約二三百人願接種疫苗，佔全校學生約三分之一，並已聯絡私家醫務所為學校提供外展接種服務。

她說，原本亦經教育局申請外展服務，但行政程序需時，尚未獲編配到校打針醫生。她稱，接獲區內幼稚園「求助」，盼可安排學童到其校打針，她正聯絡以往有連繫的同區幼稚園，料屆時或有四五間幼稚園的學童到其校接種疫苗。

錦田公立蒙養學校周六（26日）安排學生打第一針，緊接一個月後打第二針。校長曾卓龍說，其學校屬「細校」，約180名學生，難集合足夠學生經教育局申請外展到校接種服務。他說，錦田鄉事委員會有見及此，主動聯絡一間醫務中心，為錦田數間學校安排集體接種服務，該校約70名學生將到鄉委會打針。

梁卓偉憂復課爆疫 促空窗期學童谷針

港大醫學院院長梁卓偉昨表示，若政府冀在4月底復活節假後恢復面授課，應趁未來8至10周空窗期，將學童接種率推高至八九成以上，因外國經驗在Omicron疫情退卻後恢復面授課，學童年齡層隨即引發新一輪疫情，本港應汲取經驗。

梁又表示，專家委員會早前建議學童接種第一和第二針復必泰相隔3個月，是「因為當時沒疫情，所以等得」，但目前本港疫情嚴峻，委員會需盡快開會討論是否維持相關決定，而現時一些歐美國家兩針之間只相距一個月；委員會亦應檢視已打兩針的12至18歲青少年，如沒不良反應，有無需要打第三針。

（新冠疫情）