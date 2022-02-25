國際校盼6月暑假 教局考慮彈性處理

3月暑假安排 學校稱教師合約難配合

全港學校3至4月放假，騰出校舍做隔離、疫苗接種中心，詳情仍待公布。據了解，多名國際學校代表前日與教育局視像會議，稱理解政府防疫安排，願意提供校舍配合，不過，就提早放暑假感擔憂，望有彈性安排。國際學校主要指出，如要提早放暑假，而3至4月學校完全停止運作，延至8月學期結束有難度，其中涉及教師人手編配，因國際學校教師一般6至7月完約，之後或離港，而新教師亦未趕及到任；而國際學校的學生需考國際試，學校需試場舉行考試。

有國際學校日前向家長發信，稱計劃3至4月網課，或調動復活節假期配合全民強檢；又稱希望3至6月分別如期公開試，而維持6月底開始暑假，容讓師生回鄉探親。

教界議員：應完全配合抗疫措施

教育界立法會議員朱國強稱，國際學校固然有難處，但認為局方要多方面考慮及衡量，「停課是特首宣布全城抗疫的措施，理論上全部都要配合」，須從抗疫角度考慮是否准網課，憂引起其他抗疫問題。

他又表示，收到國際學校家長的意見反對維持網課指效果差，認為如沒充分原因，應該配合抗疫「壓倒一切」。

他又稱，現時本地中小學都希望盡快有指引，指放暑假措施一出，「他們滿腦子都浮現問題」，如有合約員工7月完約、學校外評安排等。

（新冠疫情）