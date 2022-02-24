教育
常識天下 第239期

新聞有常識：癱瘓的人重新走路

【明報專訊】人體若遭受嚴重創傷，可能會癱瘓，不能站立走動。最近醫學科技發展有所突破，透過加入電子植入器協助大腦「發信息」給腿部，讓病人能再次行走。

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