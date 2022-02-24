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2022年2月24日星期四
通通識 第742期
時事懶人包：失業援助金
時事點對點：Uber Eats停運 外賣員促遣散補償
Data解密：疫下關學校 合理不合理？
漫畫拆解：疫情與生態環境
觀點與角度：應否強制接種新冠疫苗？
觀點與角度：參考答案
新聞有常識：癱瘓的人重新走路
真假fun一fun：尼泊爾流行玩板球
迪士尼朋友：勇敢挑戰——巴斯光年
每周一圖：濕地救星招潮蟹
觀點與角度：應否強制接種新冠疫苗？
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【明報專訊】新冠疫情爆發至今已逾兩年，惟疫情仍未完結，不論政策期望「清零」還是「共存」，接種新冠疫苗均為重要防疫措施。政府應否強制要求所有適齡人士接種疫苗以助抗疫？
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