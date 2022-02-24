教育
通通識 第742期

觀點與角度：應否強制接種新冠疫苗？

【明報專訊】新冠疫情爆發至今已逾兩年，惟疫情仍未完結，不論政策期望「清零」還是「共存」，接種新冠疫苗均為重要防疫措施。政府應否強制要求所有適齡人士接種疫苗以助抗疫？

上 / 下一篇新聞