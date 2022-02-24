教育
通通識 第742期

時事懶人包：失業援助金

【明報專訊】特首林鄭月娥2022年2月8日預告第六輪防疫抗疫基金涉及40多項措施，包括首次向自第五波疫情以來短期或臨時失業者發1萬元支援，合資格自僱人士也受惠，她形容是次基金突破思維。

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