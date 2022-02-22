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2022年2月22日星期二
星笈中文 第054期
當嶺大校長將屆10年 鄭國漢明年任滿退休
粉嶺北古洞北擬建兩校舍 供小學重置
星笈秘技：精準分析勝字海
星笈秘技：生活考試齊頭並進
實用寫作：閉幕禮演講辭——需大方得體（一）
實用寫作：閉幕禮演講辭——需大方得體（二）
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【明報專訊】疫情反覆，對大家應試的節奏及心態不多不少有影響，
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