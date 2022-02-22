當嶺大校長將屆10年 鄭國漢明年任滿退休

難忘鄭現身「光復元朗」 遊行

候任學生會長：大事避而不談

嶺大學生會候任會長陳嘉寶說，對鄭國漢到元朗觀察遊行一事感難忘，有感他表面形象是願聽意見；但指同年9月校內學生罷課，數百人求見他不果，則反映他傾向對重大事件避而不談。她又有感校方近年與學生會關係趨惡劣，尤其在新冠疫情間，學生會多次表達學生對防疫條件的意見，但校方愈來愈少採納學生會意見。

回應「學生參與暴力」：香港瘋了

指國安法出台前對港悲觀

自去年11月，4名大學校長先後公布將離任或退休。嶺大昨宣布鄭國漢明年8月31日後退休，教大校長張仁良亦是同日任期屆滿後卸任。2013年，鄭國漢在學生爭議聲中上任，當時他回應學生提問承諾會捍衛學術自由， 「上任後不再評論政治」。他任內經歷不同社會事件，反修例初期亦曾發聲。

在去年5月播出林鄭月娥主持的節目《選委界別分組面面觀》，林太憶述2014年佔中時，邀鄭國漢主持「政改三人組」與學生對話，讚他可糅合不同意見，又問道「有否想過6年間香港發生咁多事？尤其有段學生上街、參與暴力」。鄭國漢回應，2014年基本上以「佔領」表達意見，「但去到用暴力傷人、阻礙交通，再加上放火」，沒想過香港如此和平的社會發展至那一步，「對我來說，香港是瘋了、癲了」，又指國安法出台前對香港感悲觀。

鄭國漢昨稱，所有嶺南人努力下，「今天的嶺大昂然以優質教育和高影響力研究領先世界」，指通過實施新的2022-28策略發展計劃，大學具備優越條件在未來6年再創佳績。嶺大校董會主席姚祖輝昨向師生及校友發電郵，校董會通過成立委員會統籌全球招聘新校長，委員會將向大學主要持份者收集對新校長聘任準則之意見及提議，盡量向師生及校友公開遴選過程，適時公布工作進展。