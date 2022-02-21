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2022年2月21日星期一
常識學堂 第235期
請人難 校本言語治療師兩成未到任 有校「開位」逾年無人應徵 靠買機構服務支援
中大生網上分享讀書心得DSE應試技巧 「希望考生少走冤枉路」
粵助赴灣區港澳青年 提升創業基地功能
公民點對點：如何吸引港澳青年赴粵發展？
參考答案
知識寶庫：智慧農業
活動巡禮：上「鴨靈號」學歷史
焦點新聞：冬奧「鳥巢」開幕
新聞解碼：半導體製冷
答案
STEAM校園：小學生拍攝微電影
答案
【明報專訊】1. 絕緣體
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