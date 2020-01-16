中大生網上分享讀書心得DSE應試技巧 「希望考生少走冤枉路」

Ig專頁1.6萬人追蹤

售筆記影片教學資源 數十至數百元

李穎欣的Instagram專頁有1.6萬人追蹤，她除了在網上解答學生溫習問題、大學選科疑難等，亦會出售筆記及影片教學資源，收費數十至數百元不等。非教育本科出身的她說，會研究DSE試卷評分準則、參考考評局提供的佳作等，以總結應試技巧；又說經營網上平台時，發掘到自己對市場及品牌營銷有興趣，畢業後冀在相關行業發展。

李穎欣與另外110名中大生獲頒本年度「領展大學生獎學金」，各獲兩萬元，以表揚他們在學術及社會服務的表現。該校翻譯系一年級生李穎彤亦獲獎，據中大簡介，她15歲從內地來港讀書，高中時參與聯合國兒童基金香港委員會的青年使者計劃，現為非牟利機構「書伴我行（香港）」常任義工，助組織翻譯培養兒童閱讀興趣的資料。