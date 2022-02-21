請人難 校本言語治療師兩成未到任 有校「開位」逾年無人應徵 靠買機構服務支援

根據招聘網頁，不少學校長期聘請言語治療師職位。位於東涌的嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學，校長麥敏潮稱，學校獲准2020年9月「開位」，不料展開招聘程序至今一年多，「一封應徵信都無收過」。他稱，理解市場人手短缺，加上該校地理位置可能相對偏遠，求職者都會有其考慮。麥敏潮稱，學校暫以購買機構提供的言語治療師服務應付需要，由於新冠疫情嚴峻，服務亦只能網上進行，指目前唯有寄望新一屆畢業生投入市場，「有專責人跟進、長駐學校一定更理想」。

鄧鏡波學校亦面對同樣情况，校長周黎明稱，去年6、7月開展招聘本學年言語治療師職位，一度有人選，惟最終沒有到任，「試過登4至5次廣告、寄招聘單張去大學，但都無聲氣」，直至近日該校終於收到應屆畢業生應徵。

登5次廣告「無聲氣」 倡教局協調

周黎明認為，教育局的政策是好事，只是招聘上有困難，建議可參考開設教育心理學家、社工的做法，由局方協調分配人手。

根據教育局回覆本報數據，需要接受言語治療師支援的語障學生人數近年不斷上升（見表）。教育局稱，在本學年安排約65%（逾550間）學校推行「加強校本言語治療服務」共開設280多個校本言語治療師職位，截至上月八成已到任。

語障學生續增 教局：招聘難屬短暫

至於影響學校招聘的因素，局方稱知悉近年不同界別為不同人口推行言語治療服務的優化措施，增加對言語治療師的需求；會繼續有序地為餘下的學校安排推行「加強校本言語治療服務」，又指現時本地大學開辦言語治療課程所培訓的畢業生，應可滿足學校的需求，「若個別學校出現招聘困難，相信只屬短暫性質」。

教育局稱，一直與學校保持緊密溝通，了解學校推行進展，並為未能聘任校本言語治療師的學校提供過渡性質津貼，讓學校以外購服務支援校內有言語障礙（語障）的學生，同時繼續招聘。