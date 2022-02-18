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智叻中文Smarties' 第488期

時事中文：缸中金魚 焉知樂乎

【明報專訊】凝望着魚缸裏游來游去的魚兒，不禁想像，如果我也變成一條魚，我的世界、我的一生會是怎樣呢？可以在水裏呼吸，睜大眼睛，很厲害吧！

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