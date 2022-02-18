教育
語文同樂 第557期

經典金句．戰戰兢兢：不敢暴虎 不敢馮河

【明報專訊】虎年到了。十二生肖中，數老虎最兇猛，不少人在善頌善禱之餘，也起了憂懼。但反過來看，虎嘯生威，讓人處變知驚，提高警覺，那未必是一件壞事。

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