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2022年2月18日星期五
語文同樂 第557期
科大候選學生會：難抗衡校方 盼補裂換磋商
九華諮中六「民意」定面授
抗疫基金6.7億助教界 幼園獲津貼
小息講場：笑談潮州話
小息講場：心血來潮 潮人潮樂潮語
小息講場：衣食住行看潮汕文化
陋巷日常：末日魚柳包
閱讀篇章．卷二實戰：親密與疏離
潮看文史：粵（jyut6） 語（jyu5）
範文天空：最成功的親子教育
經典金句．戰戰兢兢：不敢暴虎 不敢馮河
時事中文：缸中金魚 焉知樂乎
封面答案
講故事：打針不用怕
成語故事：亡羊補牢
小息講場：衣食住行看潮汕文化
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【明報專訊】潮州「打冷」食物令人吃不停口；一壺工夫茶讓潮州人談上一整個下午也不覺口乾；連我們日常吃到的泰國白米也跟潮州人息息相關。潮州文化，原來早已滲入你我的日常生活。
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科大候選學生會：難抗衡校方 盼補裂換磋商
九華諮中六「民意」定面授
抗疫基金6.7億助教界 幼園獲津貼
小息講場：笑談潮州話
小息講場：心血來潮 潮人潮樂潮語
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講故事：打針不用怕
成語故事：亡羊補牢
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成語故事：亡羊補牢
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