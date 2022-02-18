教育
語文同樂 第557期

小息講場：衣食住行看潮汕文化

【明報專訊】潮州「打冷」食物令人吃不停口；一壺工夫茶讓潮州人談上一整個下午也不覺口乾；連我們日常吃到的泰國白米也跟潮州人息息相關。潮州文化，原來早已滲入你我的日常生活。

上 / 下一篇新聞