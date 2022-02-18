教育
語文同樂 第557期

小息講場：心血來潮 潮人潮樂潮語

【明報專訊】在1960至70年代的香港，粵語雖是主流語言，但說四邑和潮州話的也佔了三成。港台電視節目《吓！咩嘢話？》繼續帶大家從潮州話了解本地潮汕人的移民歷史和文化。

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