科大候選學生會：難抗衡校方 盼補裂換磋商

明報記者 黃焯謙

會員佔學生24% 憂校方質疑代表性

八大中僅剩科大代學生會收會費，不過趙家達說，校方非綑綁式收取會費及學費，部分學生無交會費不屬會員。根據科大年報，截至去年9月底全校約1.7萬名本科生及研究生，他們均合資格成學生會會員，候選外務副會長張梓勤稱，該會現有約4000名會員（24%），憂慮該會代表性遭校方質疑，會員人數基礎「是無法跟他們（校方）爭論，這些是確實放在面前的事」。

專注校政福利 倘助增會員無懼罵名

「曦煥」政綱不少篇幅與宿舍、膳食、屬會等校園事務有關。趙說，倘當選將以學生為本，集中處理校政，多為學生辦活動及提供福利，「讓他們看到（學生會）做到一些活動為同學、有些福利對同學有用，他們才願意入會」。他續稱，固然不願遭批評為「福利莊」，但倘工作令增會員人數增加，讓同學認同該會工作，「就算我們支莊背負罵名都無問題」。

近年科大學生會與校方關係緊張（見表），有學生會前成員更遭大學處分。趙家達說觀乎近年經驗，學生會抗衡大學的做法已不可行，相反若向校方「示好」，或有機會在部分議題與校方磋商，「我們可能要學會取捨……不是一味跟學校說：『不行，這些事我們全部都要』，最後反而什麼也得不到」。不過他稱，「剩下的大學學生會一隻手數得晒」，面對現時學界環境，對能完成整個任期信心不大。

冀保學生會可發聲 完成任期信心小

趙的家人和朋友曾勸阻他參選學生會，他身邊亦有人形容其上莊猶如飛蛾撲火。即使聽到不少勸言，「如果我們不站出來（參選），就無人出來」，他不奢望得所有人認同，不盼獲取偉大成就，只求保住學生會，日後仍有組織為學生發聲。張梓勤則盼為科大出一分力，若想為大學做些事時「就要站在更高之處，可能就是加入學生會做帶領的角色」。

科大學生會換屆選舉下周一至三在網上投票。至於其他大學學生會，理大近日舉行學生會周年大選，未有幹事會內閣參選；城大學生會新內閣上月底上任，校方早前以該會未交財務報表為由收回會址；下月上任的嶺大學生會新內閣月前遭校方質疑代表性，該會須交報告，若校方不滿意或不再承認該會。