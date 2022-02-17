教育
常識天下 第238期

新聞有常識：最快AI超級電腦

【明報專訊】網絡科技發展帶來不少方便，人們可利用網絡處理各樣繁瑣事情，也能參與社交溝通；在不久將來，更有全球運算速度最快的AI超級電腦誕生，讓網絡科技發展再進一步呢！

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