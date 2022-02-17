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2022年2月17日星期四
通通識 第741期
中史「暫不考慮」高中必修 楊潤雄：核心科改革旨在增彈性 加科影響結構
港大留宿學生 禁外出兼職探家人
DSE訂後備方案 先考4核心科
校際合唱節網上辦 盼校園回憶非只剩口罩
貧窮人口 10年新高
時事議題：在職貧窮增
時事議題：答題指引
概念解碼：貧窮
議題close-up：年輕力量救氣候
觀點與角度：應否再派消費券？
觀點與角度：參考答案
新聞有常識：最快AI超級電腦
真假fun一fun：認識孟加拉生活文化
迪士尼朋友：歡笑戰勝恐懼——毛毛
每周一圖：屁股紅紅的紅耳鵯
觀點與角度：參考答案
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中史「暫不考慮」高中必修 楊潤雄：核心科改革旨在增彈性 加科影響結構
港大留宿學生 禁外出兼職探家人
DSE訂後備方案 先考4核心科
校際合唱節網上辦 盼校園回憶非只剩口罩
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