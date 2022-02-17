教育
通通識 第741期

時事議題：在職貧窮增

【明報專訊】政府報告稱2020年貧窮人口與貧窮率均為有紀錄以來最高，反映疫情下經濟轉差、勞工市場工時減少及就業不足率增加，加劇本港的在職貧窮情况。

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