港大留宿學生 禁外出兼職探家人

只准必要活動外出 違者永久禁宿

港大副校長（教學）何立仁、學生事務長謝樹基前日向宿生發信稱，疫情下校方正加強舍堂感染控制措施，強調學生在遵守新指引下，歡迎他們繼續留宿。校方臚列出只准宿生因「必要活動」（essential activities）外出，包括購買日用品、看醫生、參與面授課堂、到圖書館溫習、去實驗室做實驗等；又說若學生對必要活動定義不清晰，可向校方查詢。

信中附「問與答」，如問「可否外出做兼職，如去7-11便利店上班、做私人補習？」校方稱，視作「非必要活動」，鼓勵學生在舍堂做網上私人補習；另一條問及「可否外出用膳？」校方稱宿生可在校或附近「快食」（Having a quick meal）；不過去社交聚會用餐便不獲准。

另外，特首林鄭月娥前日表示，正透過教育局聯絡大學，探討徵用大學宿舍作隔離設施。教育局昨回覆稱，正因應疫情發展和考慮實際情况，續與院校探討及跟進。被問多少所大學已經答應、可提供多少宿位，當局並無回覆。

3大學稱宿位不足 難騰空間隔離

本報向8間資助大學查詢，其中3校稱宿位不足。城大表示，該校嚴重欠缺學生宿位，短缺率達46.2%，為八大中欠缺最多宿位的大學，呼籲宿位充足的大學盡快調配資源、騰出空間，配合抗疫。中大表示，部分在港無其他居所的學生仍留宿，「儘管盡力騰出房間，能容納人數仍十分有限」。

科大則說，由於仍有外地學生留宿，現階段未有足夠空間作隔離。理大稱一直與特區政府保持緊密聯繫，全力配合政府的抗疫措施。港大、教大及嶺大截稿前未回覆。