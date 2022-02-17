中史「暫不考慮」高中必修 楊潤雄：核心科改革旨在增彈性 加科影響結構

根據教育局資料，過去數年平均約14%中四生修中史。劉智鵬向楊潤雄提書面質詢，關注本港國民教育推展，稱大部分高中生無修讀中史科，「不少學生甚至不知道自己的鄉籍，令人難以接受」，問當局會否列中史科為高中必修科。

楊潤雄昨稱，當局2018/19學年起落實中史列初中獨立必修科並改革課程內容，高中生則可透過必修的中文、公民與社會發展或通識等科目學習國家歷史文化、與香港的緊密關係等。楊說，高中核心科目改革方案精粹在於增加課程彈性，讓學校提供多元學習經歷，照顧學生不同興趣、能力等；尚未總結改革方案的推行情况下增加必修科，將影響整體高中課程結構、限制學生選科等，故暫不考慮將中史科列高中必修。

教師：課改需時觀察 暫不宜再改

資深中史科教師李偉雄認同楊的說法，稱不反對增加必修科，但高中課程改革剛落實，不宜突然再加必修科或改變改革方向，認為需時觀察課改再討論中史是否列高中必修。他又以其校為例，稱學校可透過觀賞粵劇、參觀本地歷史古蹟等全方位學習活動，讓高中生了解國家歷史文化，「不怕中四就接觸不到（國情國史相關知識）」。

是否規定學生填「籍貫」 持份者未有共識

劉智鵬亦問當局會否規定學校在學籍表設「籍貫」一欄，教育學生認識故鄉。楊稱，家長及持份者對建議未有共識，他反建議家長多與子女分享家鄉祖籍歷史和發展，在假期帶他們回鄉探親或觀光，「讓青年人了解香港自古至今是國家不可分離的一部分，有着密不可分的互動關係」。

另外，小學校長和副校長加薪及小學增加中層管理人手的撥款申請原定2019年財委會審議，惟同年反修例風波後該項目未再排入議程。教育界議員朱國強昨問當局何時提交有關撥款申請，楊說已建議立法會教育事務委員會下月討論該事項，並盡快提交人事編制小組委員會及財委會審議。