教育
語文同樂 第556期

微故事：退回

【明報專訊】「明琳，你的稿子被退回了。早就跟你說別這樣寫。」老前輩說道，讓她進去見上司，搖搖頭，輕嘆了一聲，「年輕人總是如此執拗，但終究拗不過現實」。

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