教育
語文同樂 第556期

字煮文化：夜剝栗子啖焦香

【明報專訊】秋冬天一到，車站旁邊或者人多的地方，就會出現糖炒栗子的攤檔。有時未看到檔口，先聞到一陣濃濃的栗子焦香，味道提醒你冬天到了，栗子已經炒好，等待路過的行人購買，一解嘴饞引發的空虛。

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