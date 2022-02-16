津小議會主席：取消小六呈分試 影響不大

小五及小六共3次呈分試決定學生中一派位組別，教育局昨宣布小六下學期舉行的第3次呈分試取消。至於現時小五下學期考的第1次呈分試，胡艷芬稱，學界都觀望在政府、中央支持下，可盡快控制疫情，如3月下旬可恢復面授，有足夠時間為小五生準備6月開考的呈分試。

學校目前網上授課，胡艷芬稱，網課可維持教學進度，但學生始終不是面對面學習，家居環境、學生有否主動溫習功課，都會影響學習效能。她稱，觀察學生上網課時間太長，在知識運用、回答問題、寫字效能上會變得較為缺乏，日後恢復面授時，教師需跟進網課內容。

倘疫情惡化 教聯會籲停網課

教聯會昨舉行網上記者會，副主席鄧飛建議，倘疫情進一步惡化，當局應考慮學校全面停止運作，即網課也暫停。教聯會建議列明教職員現時可在家工作，學校只需按上學人數比例安排教職員返校。

學校本月24日起實施疫苗通行證，學校需準備日後如大批家長到校接送子女的安排。教聯會稱，倘若教職員需在校門外，逐一檢查大批家長的接種紀錄，容易引起混亂，並會出現人群聚集問題，期望當局容許學校設立緩衝區，既讓接送的家長保持社交距離，減低傳播風險，同時確保未有接種的家長也可進入指定範圍等候學生。