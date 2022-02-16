提醒學校「體現國歌莊嚴」 教局指引：奏國歌後禁立即奏唱其他歌

教局稱避免誤會同一首歌

根據教育局近日更新的《國旗、國徽、國歌和區旗常見問與答》（見表），新增內容提及，為體現國歌莊嚴，國歌不得與其他歌曲緊接奏唱，以免令人誤會是同一首歌曲，宜有明確的環節區分。

當局又提及，為免奏唱國歌的聲量被奏樂掩蓋，建議學校採用同時有奏樂及歌聲的國歌版本（齊唱版）。

愛國學校、創知中學校長黃晶榕說，以往曾聞不少校長對升旗禮安排感模糊，多次要求教育局澄清，相信是次更新詳情，有助他們更清楚舉辦升旗禮儀式和細節。他說，曾到訪其他學校觀看升旗禮，見有學校奏唱國歌後緊接校歌，「其實仍有好多學校不知，亦有不少校長問我，升旗禮時哪樣做先，哪樣後」。

非上課日須否升掛國旗

教局：學校可按實况決定

黃晶榕續說，該校現時全面暫停面授，學校改辦網上升旗禮，惟網課時間緊張，早會時間削減一半，現時僅剩15分鐘，所以沒時間進行「國旗下講話」。他又稱，校內約30名學生組成的升旗隊，或因欠缺恆常訓練而生疏，但相信日後重辦升旗禮時，可讓學生事前多演習。

其他新增內容主要涉及執行細節，如學校星期六有活動需否升掛國旗，教育局稱可按實際情况決定；倘每周升旗禮恰巧是學校假期或闢作公開試場地，學校編寫全學年時間表時，應考慮學校假期或考試等可預計因素，亦應訂立機制在特殊情况下應變安排，「盡可能維持每周一次升國旗儀式」。

讓學生從小認識國家 促幼園參照中小學規定升旗

另外，教育局亦向幼稚園提供指引，提及唱國歌和升國旗儀式是讓幼兒認識國家的其中一種學習活動，指幼稚園應考慮校舍空間、設施、環境等因素，在條件許可下盡可能參照中小學的規定升掛國旗，及舉行升國旗儀式，讓學生從小開始認識自己國家的國旗和國歌。

教育局回覆查詢時表示，過去一直透過學校探訪以及與學校日常接觸，了解學校升掛國旗和舉行升國旗儀式的情况，並就學校的關注提供支援；局方按原則將部分學校的關注及查詢納入《國旗、國徽、國歌和區旗常見問與答》，供所有學校參考。