教育
星笈中文 第053期

星笈秘技：選擇合適方案 具體論證成效

【明報專訊】承接整合拓展後，一般尚有30分鐘處理「見解論證」。相較拓展，見解論證發揮空間大，同學論證的水平高下也會於此全面呈現。所以要小心選擇一個合適的方案，逐點具體描述整個活動，展現自己的論證水平。

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