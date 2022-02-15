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2022年2月15日星期二
星笈中文 第053期
城大學生會「臨別禮」 地板髹「抗爭到底」
理大再辦「研究指導計劃」 高中生可參與新冠研究
星笈秘技：綜合卷可考前衝刺
星笈秘技：拓展考舉例對比 拿揑好字數比重
星笈秘技：選擇合適方案 具體論證成效
文本細讀：人間煙火即是清修道場——坂口安吾〈閑山〉
星笈秘技：選擇合適方案 具體論證成效
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【明報專訊】承接整合拓展後，一般尚有30分鐘處理「見解論證」。相較拓展，見解論證發揮空間大，同學論證的水平高下也會於此全面呈現。所以要小心選擇一個合適的方案，逐點具體描述整個活動，展現自己的論證水平。
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