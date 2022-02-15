城大學生會「臨別禮」 地板髹「抗爭到底」

會長：校外設臨時辦公室 儲備夠一年

城大昨回覆稱，學務長昨向師生重申，校董會及大學多年前已關注學生會財務問題，學生發展處和學生會於2020年8月簽署協議，學生會須於去年底前提交多年來經審核財務報表，惟校方至今仍未收到。城大稱，協理副校長（學生事務）及學務長等一如既往，經常並繼續與學生組織包括學生會等密切聯絡，就不同議題聽取及分享意見。

城大學生會早前呼籲師生及校友昨午3時到該會辦事處出席「臨別禮」。綜合城大校園電視「城市廣播」及嶺大臨政報道，數十人昨響應出席，有保安到場展示校方「提示」，稱校園已有確診個案，須避免多人聚會，警告將違「限聚令」；又稱校方須登記多人的集會，要求在場者拍卡。校方職員與學生會成員溝通後離去。

學生移圍板貼民主牆 「民女」將移離

學生會成員隨後到由該會營運的福利社前，以墨水在地面寫上「思想自由 學術自主」、「寸步不讓 抗爭到底」標語。他們又到民主牆，並移走原本圍封該牆的圍板，讓學生以便利貼寫下感言並貼於牆上。民主牆前一直放置民主女神像，會長劉浚傑昨稱該雕像將移離城大。

城大學生會早前引述校方通知，因鼠患及未交審計報告等事，不排除收回會址。校方本月7日通知學生會7日期限遷出會址，遭收回的場地包括學生會全數會室、民主牆、福利社等；校方亦不再接納學生會會長參與校董會。

另外，城大校長郭位將於2023年5月約滿後離任，校方月前成立校長遴選委員會招聘下任校長，該委員會設一名民選學生代表。該席位選舉結果昨日公布，劉浚傑以1289票當選，他早前稱下任校長應尊重學生自主及學生會自治權、支持學術自由及院校自治，並公平分配學校資源予不同學科。