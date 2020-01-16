教育
常識學堂 第234期

STEAM校園：夾公仔的秘訣

【明報專訊】大角嘴天主教小學出現夾公仔機！原來是學校為獎勵表現值得嘉許的同學（例如表現對師長有禮等）而設。不過同學要得到「公仔」，還得看「夾」功呢！

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