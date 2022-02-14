教育
常識學堂 第234期

新聞解碼：網課學童散光增

【明報專訊】面授課堂再次暫停，同學在家看電子熒幕時間增加，容易令我們的「靈魂之窗」勞損。有研究發現，疫情下學童患散光比率上升，平均近視加深。

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