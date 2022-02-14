教育
智學公民 第19期

大開眼界：二十國集團（G20）

【明報專訊】二十國集團（G20）由全球20大工業國組成，佔全球大部分GDP、出口貿易及碳排放。二十國領袖每年召開峰會，商討全球經濟發展及氣候變化等問題。

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