教育
智學公民 第19期

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【明報專訊】(1) 南太平洋島國湯加的海底火山1月15日爆發並引發海嘯。有科學家指出，火山爆發對湯加的影響可能持續數年，其中包括降酸雨，以下哪個是酸雨會造成的環境影響？

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