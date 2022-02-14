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2022年2月14日星期一
智學公民 第19期
中大限宿生不能回家留宿 被批過嚴 退宿者：明白校方需防疫 惟決定倉卒
中國出生率新低
公民點對點：三孩政策 鼓勵生育？
公民點對點：參考答案
你識唔識：哈薩克騷亂 CSTO派兵介入
選擇題
明報教育網：2021/22學年 時事基本法問答比賽
大開眼界：二十國集團（G20）
圖看議題：中國足球發展
焦點新聞：湯加海嘯衝擊 秘魯漏油擴散40公里
新聞解碼：網課學童散光增
答案
STEAM校園：夾公仔的秘訣
今期流行：善用利市錢
偵探M.A.D. 相爭不足 共享有餘
選擇題
【明報專訊】(1) 南太平洋島國湯加的海底火山1月15日爆發並引發海嘯。有科學家指出，火山爆發對湯加的影響可能持續數年，其中包括降酸雨，以下哪個是酸雨會造成的環境影響？
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