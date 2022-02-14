中大限宿生不能回家留宿 被批過嚴 退宿者：明白校方需防疫 惟決定倉卒

至少5間大學已宣布疫下學生住宿政策（見表），中大上周二強烈鼓勵宿生遷離宿舍，退宿者將按比例獲退還宿費；繼續住宿舍的學生不得在不同日子到其他地方留宿，例如周末在家留宿；違規者將被禁入宿舍房間，並不獲退還宿費。

有學生稱校園人流減 宿舍或更安全

中大蕭同學昨回宿舍辦理退宿手續，他說大學現在網上教學，校內人流較少，認為面對現時疫情「宿舍可能更安全」。但他稱網課下毋須繼續留在校園，且在家環境較舒服，考慮到留宿及留家之間要二擇其一，他選擇後者。他稱大家有責任防疫，宿生不得歸家留宿的安排非無必要，但認為校方安排太倉卒。

另一宿生黃同學昨亦退宿，她說在宿舍較專心有助讀書，但住宿者不得歸家留宿的安排「不是那麼好」，遂寧願遷離宿舍。她說宿舍聚集不同背景的人，宿生倘再到不同地方接觸更多人，或增加宿舍內染疫風險，但她認為限制宿生不得回家留宿的規定太嚴厲。

有部分中大學生組織參與的「中大學生議政平台」，成員張同學說，各書院執行學生住宿政策的安排不一，如有書院實行「信任制」，靠學生自律每晚回宿舍留宿，有書院則要求宿生回宿舍時拍卡。她批評，校方政策未廣泛諮詢學生且資訊混亂，致有學生即使家裏環境不宜上網課，但為免麻煩亦決定退宿。她說平台正集合宿生意見，助他們向校方反映。

中大昨增8學生確診 嶺大建議宿生留校

中大昨表示，新增8名學生初步確診或確診，確診學生現入住設有獨立浴室及廁所的房間，等候政府進一步安排；所有與確診學生居於同一座相同樓層的學生前晚已做快速病毒測試。校方稱已消毒相關學生入住的宿舍房間、廁所、所有公共空間及最近到訪的校園設施。

嶺大建議宿生留校，近日宣布維持混合教學模式教授本科生課程，學生可回校上面授課或上網課。嶺大學生會昨稱，由於本學期逾半時間實施混合教學，要求校方容許宿生按需要自願退宿，並制訂相關安排。

明報記者

（新冠疫情）