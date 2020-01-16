港大擬改舍堂收生準則 CGPA舍堂參與各佔半

港大至截稿前沒有回覆。

港大現設13間供學生住宿的舍堂，過往舍堂要求「續申入住者」（即曾入住舍堂的宿生）CGPA達2.0水平，並會考慮其過往參與活動程度及行為。

消息人士稱，港大中央管理小組（Senior Management Team）擬推改革，將重收準則分為CGPA及舍堂參與，今年4月起生效；並在一年後，再改為考慮CGPA、舍堂參與和校園或社會服務，三者各佔33％。

指條件向學業成績傾斜

學生代表憂削宿生參與

黃靖軒昨在社交網站表示，正與13間舍堂的宿生會幹事做問卷調查，冀收集對校方改革舍堂制度的意見。他表示，倘宿生日後申請重新入住時，學業成績要求佔一半，擔心削減其過往在舍堂活動表現和貢獻的考慮，希望校方能維持原有舍堂收生準則，「住Hall（舍堂）與上課不同，好多人想在入住期間發掘自己優點，並非只考慮自己家住得遠等因素」。他又說，港大各舍堂的特色就是在於其「不一致」，「有些Hall特色是學生體能較強、有些Hall特別關注時政，只用讀書『掂唔掂』，未必有助不同的Hall揀選宿生」。

增小組校方代表 減宿委會成員

另外，消息稱，改動亦涵蓋負責檢視續申入住者的「宿生重收小組」，校方擬增加3名港大學生發展及資源中心（CEDARS）代表，成為組內最大多數的代表，原因是以便他們向舍監提供專業意見及支援，有助不同舍堂增加一致性；小組日後由7人組成，另設成員包括擔任主席的1名舍監、兩名宿生會成員及1名導師。

至於「宿舍委員會」，日後擬將組成人數減至約20，且由港大副校長（教學）何立仁出任主席，而原本在委員會的各舍堂代表，改由舍監及宿生會隔年輪流擔任。