嶺大學者錄Podcast 英語談詩經宋詞

「翻譯有原文10%意思已不易」

冀助外籍聽眾了解詩詞脈絡

蔡宗齊指出，海外學者以往學習中國古詩多為純粹翻譯，「如詩歌能有原文10％意思，已不簡單」，為幫助以英語為母語的學生克服語言障礙，他以自己主編的中國文學叢書《How to Read Chinese Literature》（如何閱讀中國文學）為基礎，與海外學者錄製Podcast。

翻譯古詩，有易有難。蔡宗齊舉例，杜甫的作品多用典、較含蓄，「我們看起來很精彩，但翻譯起來未免變平淡了」，李白的作品則較易保持原文韻味。至於《詩經》開章名篇中「關關雎鳩，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑」，他指讀者容易理解成男生追求女生的詩歌，但強調亦要理解詩詞歷史，才明白是講述周文王正妻助夫納妾。

中外學者合辦 每周半小時

首集Podcast的詩詞內容圍繞「婚姻」，該集客席主持、美國威斯康星大學麥迪遜分校學者William H. Nienhauser介紹《詩經》中，講述夏南行刺與母私通的陳靈公之詩詞《株林》，以及喻桃花為新娘、祝賀出嫁的《桃夭》。他在節目中提及，盼聽眾可幾乎全心全意理解詩詞（know the poetry virtually by heart），同時明白詩詞歷史背景。

整套Podcast一共52集，免費播放，分20個主題，涵蓋3000年中華文化歷史，本月起在不同平台每周上載。有興趣者亦可瀏覽網站howtoreadchinesepoetry.com，查看各集中英對譯詩詞及筆記。