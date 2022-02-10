恒大新傳加入國安內容 下學年推國家安全選修科

何順文稱學生會理性

盼續健康關係

何順文說，恒大着重學生發展以及與他們的溝通，他形容學生會過往很理性，並扮演橋樑角色向校方反映同學意見，亦舉辦不同學生活動，校方樂於協助該會。至於國安教育，何稱各學院將提出如何加強學生認識國安法，部分主修課程已加入有關國安法及《基本法》內容，包括新聞及傳播、會計系，而校方將外聘熟悉憲法及國安法的法律專家，下學年起教授國安選修科目。

恒大數月前成立公共政策研究中心，何順文說現時雖有民間智庫、政策研究中心等，但當中很多與政界及商界有關連。他強調，恒大的公共政策研究中心着重學術理論及數據，協助政府和社會籌劃及分析政策方案，以解決社會問題，中心的研究計劃「沒有任何商業或政治政黨考慮」。

近年本港掀起退學移民潮，何順文說去年該校60多名學生退學，人數較2020年少，他們大多轉讀其他本地或海外院校，但校方沒了解到外國讀書的學生是否移民。他又說，由於中學文憑試（DSE）考生及自修生數目下跌，料今年大學收生不會有增長，個別學科收生甚或稍跌。

多間本地大學到大灣區辦學發展，何說數年前該校已成立大灣區融創中心，助學生在當地發展，並便利教員與大灣區機構連繫，又稱其校有學院正與大灣區院校商討合作課程。不過他說，礙於資金能力，加上不易取得內地及本港政府的協助，恒大現無計劃在大灣區設分校。

稱已任校長8年「算很長」

科大、城大及教大校長早前先後宣布提早卸任或約滿後不續約。被問到會否續任恒大校長，何順文引述美國研究稱大學校長平均任期不足5年，而他已出任恒大校長8年，「算是很長的時間」；又稱其第二份校長合約尚未完結，會積極考慮完成任期，續約問題屬「too early to comment（言之尚早）」。