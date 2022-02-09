失校董席位 城大學生會質疑校方違例

校方稱有不同渠道與師生溝通

根據城大網頁，校董會成員名單在「學生會會長」一欄懸空。本報昨向城大查詢是否不接納學生會會長參與校董會、如何處理該席位空缺等，校方稱大學有多種不同渠道與師生保持溝通。

城大學生會早前引述校方通知，指因鼠患及未交審計報告等事，不排除收回會址。該會昨發聲明表示，前日（7日）校方給予會方7日期限遷出會址，遭收回的場地包括學生會全數會室、民主牆、福利社等，該會料於下周一（14日）遷出。

續關注校政 交審計報告換認可

城大學生會會長劉浚傑昨承認，遷離會室影響該會部分服務，如無法外借會室予同學辦活動、於福利社向同學售賣特價貨品等。他說，學生會聘請數名全職員工處理福利社工作，但福利社或需停業，已安排員工本周後停工，他們或遭遣散。財政方面，劉說學生會屬獨立社團，該會銀行戶口獨立於校方，未來仍有資金舉辦活動。

根據學生會聲明，該會現有4000多名本科生會員，佔全校本科生約三分之一。劉說學生會作為校內最大民意授權的學生組織，無論有否會室，都會繼續跟進校政、為同學發聲，「我們仍希望可以繼續砥礪前行，與城大人繼續同行」。他又說，會續按校方要求提交審計報告，盼藉此換取校方承認學生會，並提供場地供該會運作。

劉浚傑稱，自學生會內閣上月底上任，已不斷聯絡校方冀就該會事宜磋商，校方卻甚少回覆，稱學生會多年來與大學關係良好，但校方近期多番打壓，他希望學生會可維持運作，「無奈學校未有此意」，對此感心痛。